В Коми 13 апреля продолжится дистанционное обучение школьников
В следующий понедельник, 13 апреля, в Коми возобновится дистанционное обучение в школах, вузах и организациях дополнительного образования. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.
Руководитель региона внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. В документе указано, что с 13 апреля в Коми возобновится учебный процесс в организациях общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, высшего образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Уточняется, что для этого будут использоваться дистанционных образовательных технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU