2020-04-04T14:56:41+03:00
Общество

В Коми 13 апреля продолжится дистанционное обучение школьников

Это решение затронет и студентов
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Такое решение принял Владимир УйбаТакое решение принял Владимир УйбаФото: Есен Абилькенов
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В следующий понедельник, 13 апреля, в Коми возобновится дистанционное обучение в школах, вузах и организациях дополнительного образования. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.

Руководитель региона внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. В документе указано, что с 13 апреля в Коми возобновится учебный процесс в организациях общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, высшего образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Уточняется, что для этого будут использоваться дистанционных образовательных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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