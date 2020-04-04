В Коми на поддержку бизнеса выделят больше 400 миллионов

В Коми на поддержку предпринимателей планируют выделить более 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Эти деньги собираются дополнительно выделить предпринимателям, которые работают в наиболее уязвимых отраслях экономики. Поддержку будут оказывать в форме возмещения части фактических расходов, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения.

Эта наиболее весомая форма поддержки предпринимателей в нынешних ограничительных условиях. Такую меру еще не ввел ни один субъект Российской Федерации, и мы рассчитываем, что такая поддержка позволит сохранить занятость в сфере среднего и малого бизнеса в Коми, – пояснил министр экономики Республики Коми Константин Плехов.

Бизнесу будут предоставлять микрозаймы на расширенные цели со снижением процентных ставок, реструктуризировать действующие договоры и предоставлять отсрочки по договорам займа. Кроме того, эти деньги пойдут на пролонгацию договоров поручительства и установление льготного размера вознаграждения за предоставление поручительства, отсрочку арендных платежей и отказ от штрафных санкций в случае нарушения сроков платежей.

МинЖКХ Республики Коми в адрес управляющих организаций направило предложения не начислять пени за неуплату услуг ЖКХ субъектами малого и среднего бизнеса, а также не ограничивать потребление коммунальных ресурсов предпринимателями.

В Коми определили 11 видов деятельности, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса. Представители именно этих отраслей могут претендовать на первоочередные меры поддержки. Среди них – деятельность по предоставлению продуктов питания, парикмахерских услуг, бытовой ремонт и ремонт техники, услуги дополнительного образования и другие.

– Предприниматели могут обращаться на «горячую линию» АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» 8 800 30 15959 и консультироваться о том, как получить помощь в сложившейся ситуации, – говорится в сообщении.