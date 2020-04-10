Тариф «в маске - дешевле» в автобусах Коми общественники считают незаконным

Волна народного гнева прокатилась по столице Коми. На днях в автобусах №№101 и 174 увеличили стоимость проезда на несколько рублей для тех, кто не носит... маски! Минпром Коми уверяет - ситуация вполне законна. Общественники проекта «Сыктывкар-автобус» с чиновниками не согласны в корне.

С введением режима самоизоляции в Коми отменили межмуниципальные автобусы, в том числе соединяющие Сыктывкар и Выльгорт. Спустя несколько дней маршрут восстановили, так как работающие в столице люди были вынуждены пешком идти до дома по обочине дороги.

Позже в автобусах по рекомендации Минпрома ввели масочный режим - пассажиры с индивидуальными средствами защиты платят 21 рубль (по городу), без - 23 рубля. Мера была введена, чтобы стимулировать горожан беречь себя и других от коронавируса.

Тариф ввели по рекомендации Минпрома

Однако ни горожанам, ни сыктывкарским общественникам идея не понравилась, так как она не соответствует установленным нормам. Так, последний приказ ИП об утверждении стоимости проезда на маршрутах № 101 и 174 опубликован от 11 ноября прошлого года. Информации о каких-либо изменениях нет и на официальном сайте Службы Республики Коми по тарифам.

- Указанное в объявлении «рекомендательное письмо» не опубликовано на официальном сайте Минпрома Республики Коми и недоступно для ознакомления, - говорит гражданский активист Вячеслав Слюсарев.

Кроме всего прочего, увеличение стоимости проезда произошло без обязательного информирования пассажиров за 10 дней до изменения стоимости проезда. По мнению общественников, действиями перевозчика должен обязательно заинтересоваться региональный Роспотребнадзор.

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