«Попадались и продажные старосты, и сердобольные бабы»

В этом году Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной. «КП-Коми» вместе с жителями республики вспоминает жестокие годы сурового сражения. Сегодня мы расскажем историю усть-куломца Ивана Тюрнина.

Тюрнин Иван родился 14 ноября 1914 года в Усть-Куломе. Он прошел несколько войн. В 1940 году сельчанина отправили на Финский фронт. Между двумя войнами прошло около полутора месяцев: Отечественная поймала Ивана в городе Овруч Житомирской области.

– В этот страшный день нас подняли по тревоге. Мы направились в сторону Тернополя, но не успели дойти: началось массовое отступление. Когда шли через Одесскую область, попали в окружение. Через пару дней прилетел самолет и увез генералов в Москву. А нам дали напутствие: выбираться кто как может, – вспоминал сельчанин.

Кольцо окружения сжималось, и Иван решил бежать вместе с двумя земляками. Небольшому отряду долго пришлось скитаться по трудной и опасной дороге. Немцы назначили 10 тысяч рублей за голову красноармейцев. И среди жителей СССР были те, кто не брезговал сдавать своих. В Одесской области Ивана с товарищами едва не продал добрый на вид старичок-конюх: солдаты ушли вовремя – благодаря смекалке лейтенанта, которого встретили в конюшне. Похожий случай произошел и в селе возле Днепра: приютившая отряд женщина, накормив и уложив ребят спать, отправила дочку к коменданту. Солдат отпустили сжалившиеся полицейские.

– Мы выходили из окружения два с половиной месяца. Попадались всякие люди: и продажные старосты, и сердобольные бабы. Добрых людей, конечно, было больше. Иначе бы не выжили.

Ближе к Полтаве Иван с товарищами перестали заходить в села: везде было полно озверелых немцев.

– Теперь мы передвигались только ночью, оврагами, лесами. И все ползком-ползком – местность освещали прожекторы. В села не заходили: лучше голодать, чем голову потерять. Чем ближе был фронт, тем чаще слышались выстрелы. Однажды ночью мы вдруг услышали: «Стой! Кто идет?». Заплакали, услышав родную речь. Такие же бедолаги, как и мы, переходили линию фронта каждый день.

В штабе батальона товарищей допросили, похвалив за собранные в пути ценные сведения. После Ивана направили в батальон аэродромного обслуживания. Его друзья стали командирами отделений. Затем Иван попал в стрелковую роту Калининского фронта, где его ранили в ногу. После ранения он два месяца лечился, а вернувшись к своим узнал, что идет набор в воздушно-десантную бригаду. Сельчанин загорелся: прошел обучение и стал десантником. Первым боевым заданием стал прыжок в немецкий тыл близ Киева.

Демобилизовался Иван Тюрнин 25 сентября 1945 года. Он вернулся домой и, отдохнув полмесяца, решил не рассиживаться — отправился в районный отдел народного образования. Десантника назначили на должность директора Керчомского детдома.

Уже в Керчомъе Иван встретил свою любовь – Анастасию. Они поженились и вместе воспитали дочь и трех сыновей. 28 ноября 1998 года в возрасте 84 лет Иван Тюрнин скончался после долгой болезни. Но память о нем до сих пор живет в сердцах родных и близких.

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