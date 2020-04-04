В Сыктывкар на борьбу с коронавирусом приглашают иногородних медиков

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин на своей странице в Instagram сообщает, что в новом корпусе инфекционной больницы, где будут лечить больных с коронавирусом, нужны медсестры и санитарки. Он приглашает и иногородних специалистов: им предоставят гостиницу и бесплатное питание.

- Предоставим места в гостинице «Сыктывкар», обеспечим бесплатным питанием. Заработная плата на одну ставку медсестра палатная - 48 265 рублей, медсестра-анестезист - 54 000 рублей, санитарка-мойщица - 28 960 рублей, - пишет министр.

Будущим медсестрам и санитаркам временного госпиталя нужно обратиться в отдел кадров ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»: 8 (8212) - 44 - 62 - 32.

Напомним, что госпиталь для больных коронавирусом расположен в новом корпусе радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера. Там будут лежать среднетяжелые и тяжелые больные. Введено 95 коек, из них 15 реанимационных. Как он выглядит, вы можете узнать здесь.

Дорогие читатели, давайте облегчим работу медиков, до 30 апреля посидим дома. Берегите себя и своих близких!

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