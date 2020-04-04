В Сыктывкаре согласовали 2277 заявок на получение спецпропусков

По состоянию на пятницу, 3 апреля, администрация Сыктывкара согласовала 2277 заявок на получение спецпропусков. Об этом сообщили пресс-службе муниципалитета.

– Все заявки, направленные позднее 17.00 3 апреля 2020 года, а также в выходные дни – 4 и 5 апреля, будут рассмотрены и опубликованы на сайте сыктывкар.рф в понедельник 6 апреля, – говорится в сообщении.

Глава администрации Наталья Хозяинова напомнила, разрешение на выдачу спецпропусков не является разрешением на полноценную торговлю и оказание различных форм услуг. Этот документ выдается для перемещения людей исключительно из дома до места работы и обратно. Наличие пропуска не подразумевает прогулки по городу и другие перемещения.