2020-04-04T16:35:00+03:00
Общество

В Сыктывкаре появится новый обсерватор для медработников

Для этого правительство Коми получило во временное пользование один из санаториев
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Учреждение находится в Эжвинском районеУчреждение находится в Эжвинском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Монди СЛПК передает властям Коми во временное пользование санаторий-профилакторий в Эжвинском районе, где появится обсерватор для медиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Власти региона получат во временное пользование здание санатория-профилактория «Вита» в Эжвинском районе. Там организуют временный обсерватор для медработников, участвующих в лечении больных коронавирусом. Вся деятельность на территории обсерватора будет проводиться силами Минздрава Республики Коми. Изоляцию и охрану объекта обеспечит Росгвардия.

Расположенная по соседству поликлиника Монди СЛПК временно переедет на территорию комбината и продолжит оказывать экстренную помощь пациентам. Санаторий-профилакторий, а также находящийся рядом спорткомплекс «Бумажник» были закрыты для посещения в связи с эпидемиологической ситуацией с 23 марта.

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба поблагодарил Монди СПЛК за предоставление санатория. Гендиректор компании Клаус Пеллер отметил, что усилия в борьбе с распространением коронавируса нужно объединять. Он добавил, что комбинат делает все возможное для продолжения стабильной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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