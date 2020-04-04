2020-04-04T16:36:52+03:00
Общество

Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской больнице купирован

Два отделения отправили на карантин
Дарья ЮДИНА
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В Княжпогостской больнице на карантин отправили два отделенияВ Княжпогостской больнице на карантин отправили два отделения
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Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской ЦРБ купирован, передают в официальной группе "ВКонтакте" пресс-службы главы Коми.

Реанимационное и неврологические отделения больницы отправили на карантин. Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми, в лечебном учреждении был введен комплекс мероприятий, направленных на локализацию очага инфекции и недопущения её распространения. Персонал продолжает, как и прежде, выполнять свою работу, но в условиях карантина.

Напомним, 3 апреля в Республике Коми официально подтвердили два смерти от коронавируса. Один летальный исход из них зарегистрировали в Княжпогостской ЦРБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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