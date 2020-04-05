В России утвердили порядок назначения выплат детям от трех до семи лет

В России утвердили основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

– Утвердить прилагаемые основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; примерный перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; типовую форму заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, – говорится в документе.

В постановлении также содержится рекомендация руководителям субъектов РФ утвердить порядок выплаты и установить при необходимости требования к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости.

Минтруда РФ совместно с субъектами федерации готовы к началу выплат пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня. Как и предполагалось ранее, гражданину достаточно будет подать электронное заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты.

Начисление пособий на детей от 3 до 7 лет осуществляется с 1 января 2020 года. То есть, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. В общей сложности новое пособие получат 2 миллиона семей.

Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей.

Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья.