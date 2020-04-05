В Коми хотят добиться федерального финансирования для поддержки предпринимателей

Владимир Уйба встретился с сенатором Дмитрием Шатохиным. Одной из тем рабочей встречи стали меры поддержки предпринимателям, оказавшихся в непростой ситуации из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишет пресс-служба главы республики.

Руководитель региона и сенатор обсудили вопросы социально-экономического развития Коми, привлечения федеральных средств, поддержки предпринимателей в существующих условиях.

Владимир Уйба встретился с Дмитрием Шатохиным

Напомним, Правительство Коми планирует выделить дополнительно за счёт регионального бюджета более 420 миллионов рублей на поддержку предпринимателей, которые работают в наиболее уязвимых отраслях экономики. Выделенные деньги пойдут на зарплаты работникам.

Мера, разработанная правительством Коми, уже заинтересовала другие регионы России. Владимир Уйба предложил представить инициативу республики на федеральном уровне, чтобы получить поддержку Правительства РФ в форме софинансирования.

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