2020-04-05T18:17:49+03:00
Общество

В Коми под наблюдением врачей по коронавирусу находятся 2 355 человек

Эпидемиологическая картинка со вчерашнего дня изменилась несущественно
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Маска - самое популярное средство защиты среди россиян. Печально, что их нигде не купитьМаска - самое популярное средство защиты среди россиян. Печально, что их нигде не купитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 5 апреля под наблюдением медиков находятся 2355 человек. Управление Роспотребнадзора по Коми делится традиционной сводкой за день.

Эпидемиологическая картинка со вчерашнего дня изменилась несущественно. На 5 апреля под медицинским наблюдением находится 2355 человек, в том числе: 1053 человек прибыли из-за рубежа, 1302 контактировали с заболевшими, 57 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 59 находятся в обсерваторах.

- За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 70 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, - сообщает источник.

Напомним, что Республика Коми по-прежнему в лидерах по заболеваемости, несмотря на то, что по ситуации на 5 апреля новых случаев инфицирования коронавирусом не подтверждено. Пока же наш регион «подарил» миру 59 подтвержденных случаев COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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