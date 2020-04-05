2020-04-05T18:34:54+03:00
Общество

Какие учреждения в Коми вернутся к дистанционному обучению 13 апреля

Вопрос с некоторыми вузами республики пока открыт
Дарья ЮДИНА
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Школьники и студенты в Коми вернутся к учебеШкольники и студенты в Коми вернутся к учебе
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С 13 апреля школьники и студенты в Коми вернутся к урокам и лекциям. Обучение, как и раньше, будет проходить в дистанционном режиме.

Грызть гранит науки продолжат школьники, студенты колледжей и техникумов и КРАГСиУ. Организации допобразования также вернутся к работе. Остальные вузы Коми — федерального значения, они будут действовать исходя из рекомендаций Минобразования России.

Решать, нужно ли учителям и преподавателям быть на рабочем месте, будет директоры. За подробными разъяснениями необходимо будет обратиться к директору учреждения.

Если учителям необходимо работать в образовательном учреждении, они смогут устроить своего ребёнка в дежурную группу детского сада. Для этого им нужно обратиться в управление образования своего муниципалитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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