Какие учреждения в Коми вернутся к дистанционному обучению 13 апреля

С 13 апреля школьники и студенты в Коми вернутся к урокам и лекциям. Обучение, как и раньше, будет проходить в дистанционном режиме.

Грызть гранит науки продолжат школьники, студенты колледжей и техникумов и КРАГСиУ. Организации допобразования также вернутся к работе. Остальные вузы Коми — федерального значения, они будут действовать исходя из рекомендаций Минобразования России.

Решать, нужно ли учителям и преподавателям быть на рабочем месте, будет директоры. За подробными разъяснениями необходимо будет обратиться к директору учреждения.

Если учителям необходимо работать в образовательном учреждении, они смогут устроить своего ребёнка в дежурную группу детского сада. Для этого им нужно обратиться в управление образования своего муниципалитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под наблюдением врачей по коронавирусу находятся 2 355 человек Эпидемиологическая картинка со вчерашнего дня изменилась несущественно (подробности)