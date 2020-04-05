2020-04-05T19:05:37+03:00
Общество

Поездки на дачи в Коми во время самоизоляции: можно или нельзя

Есть ли у жителей республики возможность переждать коронавирус на даче
Дарья ЮДИНА
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Жителям Коми придется на время забыть о своих дачахЖителям Коми придется на время забыть о своих дачах
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В Коми продлили режим самоизоляции до 30 апреля включительно. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Целый месяц взаперти вместе с активными детьми, которых лишили возможности гулять, тот ещё квест. Поэтому многие задумались о том, чтобы сбежать от коронавируса на дачу: там можно хотя бы на участке гулять. Можно ли выехать на дачу во время самоизоляции, ответили в оперативном штабе.

Если коротко нет. Выходить и выезжать во время самоизоляции можно только в некоторых случаях: за продуктами в магазин и за лекарствами в аптеку; если срочно нужная медицинская помощь; если нужно выгулять собаку или вынести мусор. Ещё одно основание: если вы работаете в организации, которая входит в список исключений и если у вас есть спецпропуск. А вот на дачу уезжать нельзя, даже если вы будете там абсолютно один в радиусе десяти километров.

Уважаемые читатели! Редакция «КП-Коми» тоже сейчас сидит по домам. Пожалуйста, продолжайте соблюдать условия самоизоляции, а мы и дальше будем оперативно сообщать вам новости, не выходя из дома. Давайте вместе пересидим коронавирус!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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