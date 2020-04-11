Коронавирус в Коми: последние данные на 11 апреля 2020 года

В нашей республике за вчерашний день зарегистрировали 58 новых случаев заражения COVID-19. Всего выявлено 208 случаев заражения. Заболевшие есть в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Княжпогостском, Сыктывдинском, Усть-Вымском районе.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 3707 человек: 997 человек прибыли из зарубежных стран, 2710 контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 148 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом: две в Княжпогостском районе и одна в столице региона. Один пациент выздоровел.

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