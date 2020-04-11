2020-04-11T11:08:04+03:00
Общество

Врио главы Коми пообещал смягчить режим повышенной готовности для малого бизнеса

В ближайшие два дня разработают механизм возвращения к жизни малых предприятий
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Владимир Уйба в редакции «Комсомолки» в 2012 годуВладимир Уйба в редакции «Комсомолки» в 2012 году
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Врио главы Коми Владимир Уйба позволит малому бизнесу в республике возобновить работу при выполнении определенных условий, которые разработают в ближайшие два дня. Об этом руководитель Коми рассказал в ежедневном видеообращении 10 апреля.

Исполняющий обязанности губернатора отметил, что особенно плачевная ситуация сейчас наблюдается у малого бизнеса. Чтобы помочь этому сегменту экономики не погибнуть, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили вопросы послабления режима повышенной готовности для предпринимателей.

Порядок работы организаций будет разработан в течение двух дней. От предпринимателей будет жестко требоваться выполнение предписанных мер борьбы по распространению с коронавирусом для получения возможности работать. Например, вести обработку помещений, принимать клиентов по предварительной записи. Кстати, об этом и просили врио главы сыктывкарские парикмахеры в петиции, о чем мы писали вот тут.

Кстати, как минимум в 24 российских регионах власти начали допускать послабления ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. Вновь открыться разрешают салонам красоты, автосервисам, стоматологиям, строительным компаниям, ателье. В Татарстане, Новосибирске, Белгороде, Оренбурге, Приморье и других регионах возобновили промышленные производства. В Башкирии разрешили гулять с детьми, в Удмуртии позволили гражданам заниматься спортом на улице (индивидуально или с тренером), пишет «Коммерсантъ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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