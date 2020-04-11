Владимир Уйба рассказал, как будут снижать число зараженных коронавирусом в Эжвинской больнице

Врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, как будут снижать количество зараженных людей в печально известной Эжвинской больнице. Планами он поделился в ежедневном видеообращении 10 апреля.

По состоянию на 9 апреля в Эжвинской больнице было 76 пациентов, у которых официально подтвержден коронавирус. Еще у 139 больных – неподтвержденный диагноз. Также 47 человек под наблюдением проходят лечение. Власти отработают маршрутизацию, чтобы либо всех их, либо часть вывести в обсерватор.

- Это в первую очередь делается для того, чтобы не было внутрибольничного заражения, чтобы эта когорта из 47 человек не стала COVID-плюс, - отметил Уйба.

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Сообщается, что в учреждении были нарушены эпидемические мероприятия (подробности).