2020-04-11T11:42:48+03:00
Общество

Владимир Уйба рассказал, как будут снижать число зараженных коронавирусом в Эжвинской больнице

По состоянию на 9 апреля в Эжвинской больнице было 76 пациентов с COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Эжвинская больница прославилась на всю Россию в негативном светеЭжвинская больница прославилась на всю Россию в негативном свете
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Врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, как будут снижать количество зараженных людей в печально известной Эжвинской больнице. Планами он поделился в ежедневном видеообращении 10 апреля.

По состоянию на 9 апреля в Эжвинской больнице было 76 пациентов, у которых официально подтвержден коронавирус. Еще у 139 больных – неподтвержденный диагноз. Также 47 человек под наблюдением проходят лечение. Власти отработают маршрутизацию, чтобы либо всех их, либо часть вывести в обсерватор.

- Это в первую очередь делается для того, чтобы не было внутрибольничного заражения, чтобы эта когорта из 47 человек не стала COVID-плюс, - отметил Уйба.

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Сообщается, что в учреждении были нарушены эпидемические мероприятия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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