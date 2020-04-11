2020-04-11T13:05:44+03:00
Общество

Минэконом Коми готовится смягчить ограничения для малого бизнеса

Некоторые предприятия могут открыть двери для своих клиентов в ближайшее время
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Бизнесмены соскучились по работеБизнесмены соскучились по работеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Коми разрабатывают план для возобновления деятельности субъектов малого бизнеса небольшим притоком посетителей. Об этом вчера говорил врио главы Коми Владимир Уйба, а сегодня информацию уточнила пресс-служба главы республики.

Министр экономики Коми Константин Плехов рассказал, что в республике автомастерские, шиномонтаж, небольшие непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, производители металлоконструкций, малые предприятия лесной отрасли работают в ограниченном контакте с людьми. Все они готовы при возобновлении деятельности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Например, работать в средствах индивидуальной защиты, обеспечивать термометрию работников, проветривать помещения, проводить дезинфекцию и соблюдать дистанционный режим посетителей.

- Предлагаю внести изменения в действующий Указ от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности» по созданию условий для возвращения к деятельности некоторых предприятий. Естественно, при строгом обеспечении соблюдения всех санитарных норм», – отметил Плехов.

Врио главы Коми Владимир Уйба отметил, что комплекс карантинных мер становится удручающим для экономики. Поэтому необходима золотая середина, чтобы сотни и тысячи предприятий по Коми не обанкротились.

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Этой суммы хватит на 70 таких устройств (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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