2020-04-11T19:32:48+03:00
Общество

Из-за коронавируса животным в ухтинском мини-зоопарке не хватает еды

В тяжелое время страдают звери: нужна помощь
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото vk.comФото vk.com
Изменить размер текста:

Коронавирус рушит большие и малые бизнесы, лишает людей работы и веры в будущее. Особенно страдают животные приютов и зоопарков. Сейчас помощь требуется мини-зоопарку в Ухте, который много лет на свои средства содержит Юрий Матющенко.

В коронавирусную эпоху, когда все сидят дома, зоопарки простаивают без посетителей. Тяжело приходится из-за отсутствия дохода и животным. Неравнодушная ухтинка Юлия Трапезникова сообщает о проблеме.

- Юрий Иванович - владелец единственного в нашем городе зоопарка. Он за свой счет содержит его. Он очень старается, но ему тяжело одному тянуть зоопарк, а просить о помощи он стесняется, - пишет Юлия.

В ухтинском мини-зоопарке обитает около 30 животных. Среди них есть и медведи, и мартышки. Однажды Юрий Иванович даже приютил лебедя, о чем мы писали вот тут.

Как помочь?

Помочь можно деньгами: кому, сколько не жалко. В любом случае, вы можете позвонить Юрию Ивановичу и спросить, чем конкретно можно помочь ( +79125456336)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кошки за окошком» в Коми рискуют оказаться без еды из-за коронавируса

О непростой ситуации рассказывает приют для травмированных лапочек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам
У ухтинки украли с карты 48 тысяч рублей
На выезде из Ухты появятся посты ДПС и полиции
Для сыктывкарских волонтеров ввели бесплатный проезд в автобусах
В Коми подписан указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
В Сыктывкаре стартовал конкурс детского рисунка
В Коми закрыли еще шесть ледовых переправ
В Коми появилась благотворительная организация для помощи врачам
В Коми приостановлены проверки бизнеса
Самоизоляция в Коми: отменят ли плату за капремонт
В Сыктывкаре ездят по поддельным документам
В Сыктывкаре сгорел дом
Жители Коми получат пенсии досрочно
Житель Усинска не смог бесплатно вынести алкоголь даже с битой
В Коми раненый лось почти неделю пытался спастись от охотника
В Сыктывкаре начали ограждать детские и спортивные площадки
В Коми ожидаются осадки
Предприниматели Печоры получат отсрочку по арендным платежам
В Сыктывкаре планируют провести ярмарку выходного дня
В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека