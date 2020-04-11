Из-за коронавируса животным в ухтинском мини-зоопарке не хватает еды

Коронавирус рушит большие и малые бизнесы, лишает людей работы и веры в будущее. Особенно страдают животные приютов и зоопарков. Сейчас помощь требуется мини-зоопарку в Ухте, который много лет на свои средства содержит Юрий Матющенко.

В коронавирусную эпоху, когда все сидят дома, зоопарки простаивают без посетителей. Тяжело приходится из-за отсутствия дохода и животным. Неравнодушная ухтинка Юлия Трапезникова сообщает о проблеме.

- Юрий Иванович - владелец единственного в нашем городе зоопарка. Он за свой счет содержит его. Он очень старается, но ему тяжело одному тянуть зоопарк, а просить о помощи он стесняется, - пишет Юлия.

В ухтинском мини-зоопарке обитает около 30 животных. Среди них есть и медведи, и мартышки. Однажды Юрий Иванович даже приютил лебедя, о чем мы писали вот тут.

Как помочь?

Помочь можно деньгами: кому, сколько не жалко. В любом случае, вы можете позвонить Юрию Ивановичу и спросить, чем конкретно можно помочь ( +79125456336)

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