«Никогда не знаешь, когда прилетит «пуля» вируса». Экс-сыктывкарец о буднях медиков «на передовой» коронавируса

В условиях пандемии тяжелее всего приходится тем, кто лечит пациентов с подтвержденным COVID-19 уже в больнице. Работают медики, без ложной скромности, на передовой военных действий борьбы с коронавирусом.

Мы поговорили с уроженцем Сыктывкара, который работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одной из клиник пригорода Берлина Антоном Тихоновым. Кстати, в Германии на сегодняшний день подтверждено свыше 122 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а самоизоляция, тревога и ожидание лучшего прочно вплелись в канву обыденной жизни, как и в России. Антон Николаевич рассказал «КП-Коми» о психологическом напряжении, чувстве долга и уверенности, что к лету инфекция, наконец, отступит, при том условии, что мы будем беречь друг друга и следовать предписаниям.

О захлестнувшей эпидемии

Германия получила небольшое преимущество во времени. Когда эпидемия докатилась до Италии, а потом перекинулась на Францию и Испанию, у нас была еще примерно неделя для подготовки к инфекции. Мы чувствовали, что грядет что-то серьезное, когда в больницу поступила директива - увеличить количество коек интенсивной терапии ровно в два раза. Никто не знал, в каком объеме будут затребованы медицинские ресурсы в условиях пандемии. Но тревога начала приходить вместе с начинающим хромать снабжением.

Нас просили экономить средства защиты, не выкидывать маски после двух часов использования (как положено), а надевать повторно до окончания смены. После недели работы с пациентами с COVID-19 маски стали выдавать под роспись на целое дежурство. Кроме того, начали пересчитывать упаковки перчаток и бутылки с дезинфицирующими средствами. Немцы, как, наверное, и весь мир, оказались не готовы к моментальной антиглобализации - к тому, что маски, которые, главным образом, производят во Франции, понадобятся самим французам, а в Германии вдруг наступит дефицит средств защиты. Службы спасения в Берлине получили рекомендации по условной стерилизации респираторов высокой степени защиты в духовке при 70°C.

О пациентах

Я сам не верил до конца в невероятную серьёзность ситуации, пока не оказался лицом к лицу с критическими больными. На самом деле, в группе риска находимся мы все, так как число здоровых и молодых в тяжёлом состоянии пугающе велико. В конце марта я перевел на искусственную вентиляцию легких первого в нашей реанимации пациента с COVID19. Этого 62-летнего пациента без существенных проблем со здоровьем до заражения на следующий день после госпитализации отправили на ЭКМО (во время этой процедуры кровь человека пропускают через аппарат, который обогащает ее кислородом и забирает углекислый газ, а затем снова возвращают человеку) в потсдамскую клинику Ернст-фон-Бергманн. Тогда еще были свободные места и крупные центры перенимали пациентов с осложнениями.

В начале апреля коронавирусная волна захлестнула Германию. Да, пациентов много, но сказать, что мы захлебываемся в работе, нельзя. К счастью, пока мы не стоим перед выбором, кого спасать при помощи ИВЛ, а кого - нет, потому что аппаратов хватает. Смертность в Германии намного ниже, чем у стран-соседей. Никто толком объяснить этот феномен не может, потому что мы двигались по одному сценарию с Европой. Но у вируса, похоже, свои планы.

О страхе заражения

Как врачи справляются с напряжением? Каждый по-разному, в меру своих внутренних сил. Конечно, страшно. Ты чувствуешь себя как на войне, на передовой. Никогда не знаешь, когда прилетит «пуля» в виде высокозаразного вируса. Кто-то ставит крепкий психологический блок, улыбается, шутит, говорит, что не надо бояться и разводить панику. Но за этим весельем кроется тревога, неопределенность, неизвестность. Есть и те, кто боится очевидно, такие берут больничный, просят дать им работать в тех областях клинической деятельности, где риск заражения минимальный. Но долг есть долг. Мы все давали клятву. Мы - носители тех знаний, которые могут помочь людям. И они помогают.

Немцы любят все планировать - на каждый случай у них есть несколько вариантов развития событий. Поэтому, если врач-реаниматолог на «передовой» выйдет из строя, то на его место придет другой, из другой специальности. Однако те коллеги, которые придут на смену, могут иметь недостаточную квалификацию. Да, врачи спешно проходят семинары по искусственной вентиляции легких и постановке катетеров. Но все же надо понимать, что в такой короткий срок высококлассного специалиста не подготовить. Поэтому мы стараемся себя защищать от вируса, по мере возможности, не из-за страха заболеть, а из страха выбыть из борьбы с COVID19.

О панике

Панические настроения среди немцев очень редки. Немцы дисциплинированы и привыкли верить официальной информации. Да и местные власти пытаются всеми силами предотвратить панические настроения - негативные новости о росте заболеваемости стараются совмещать с позитивными. Например, писать о том, что увеличено количество коек в больницах, поступили новые аппараты ИВЛ. Да и поступающие больные видят решительную готовность персонала помочь и понимают: для них будет сделано все возможное, поэтому уровень напряжения не переходит определенных границ.

Между тем, некоторая часть населения, на мой взгляд, слишком расслаблена. В особенности многие молодые люди не видят опасности в возможном заражении, так как ошибочно считают, что вирус является опасностью только для пожилых. Кроме того, немцев успокаивает тот факт, что средства защиты есть, в ограниченном количестве, но они есть. Так что, на сегодняшний день, массовой паники нет, пока в этом плане все спокойно.

Об окончании пандемии

Я предполагаю, что к лету ситуация изменится в лучшую сторону. Мы справимся, если будем следовать правилам гигиены и предписаниям вирусологов. Когда коллективное осознание серьезности создавшейся ситуации приходит к каждому человеку, пандемию можно остановить.

При присоединяемся к словам врача. Дорогие читатели, сидите, пожалуйста, дома! Берегите себя и своих близких.

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