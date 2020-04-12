2020-04-12T11:17:35+03:00
Общество

В Воркуте пересмотрят состав школьных пайков

В администрации объяснили, почему продуктовые наборы для школьников такие разные
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте пересмотрят ассортимент продуктовых наборов для школьников. Фото со страницы Игоря ГурьеваВ Воркуте пересмотрят ассортимент продуктовых наборов для школьников. Фото со страницы Игоря Гурьева
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В Воркуте, как и во всей Коми, раздали продуктовые наборы для школьников. Родителей в заполярном городе удивило, что состав пайков такой разный. Местная администрация дала разъяснения по этому поводу и пообещала в дальнейшем изменить содержание, пишут «Невские новости».

Администрация города объяснила, что все продуктовые наборы формировались по действующим нормативам для каждой категории обучающихся отдельно за период с 16 по 20 марта. У учащихся 1-4 классов стоимость сухпайка составила 385 рублей, у ребят из малоимущих семей – 649 рублей, у детей с ограниченными возможности здоровья — 850 рублей.

- В некоторых муниципалитетах пайки будут раздавать с понедельника, а мы уже раздали. Наборы разные. Есть школы, которые сами решают, из чего они будут состоять. Попросил бы мам не возмущаться и не накалять обстановку относительно их содержания. В следующую неделю будет пересматриваться ассортимент пайков. К примеру, если была мука, то в другой раз будет что-то другое, — сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев.

Он поблагодарил всех, кто активно участвовал в этой работе, поскольку весь процесс был организован в соответствии с карантинными мерами, чтобы свести к минимуму контакты людей. Продуктовые наборы в Воркуте также получат и студенты средне-специальных учебных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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