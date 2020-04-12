Республиканская типография хочет издать книгу о Коми на английском языке

Коми республиканская типография собирает деньги, чтобы издать книгу о нашем регионе на английском языке. Всего нужно собрать 150 тысяч рублей.

Издание получит название «Komi Highlights». Формат книги активити-викторина: она предполагает, что вместе с разгадыванием загадок и вопросов читатель будет раскрашивать картинки. В первую очередь книга предназначена для детей, которые, прочитав её, смогут подтянуть английский и больше узнать о родном крае.

Сбор продлится до конца мая. Поддержать сбор можно по ссылке.

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