2020-04-12T16:39:14+03:00
Общество

Самоизоляция в Коми: что изменилось для таксистов

Количество активных перевозчиков уменьшилось наполовину
Дарья ЮДИНА
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Спрос на услуги таксистов уменьшился на 60 процентовСпрос на услуги таксистов уменьшился на 60 процентов
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В Коми продлили действие режима самоизоляции до конца месяца. Люди стали больше сидеть дома и меньше пользоваться транспортом. Как эта ситуация отразилась на таксистах?

В пресс-службе сервиса «Везет» рассказали, что количество поездок упало на 60 процентов, а половина активных перевозчиков решила посидеть дома. Вместе с тем, на работу стали чаще выходить водители, аккаунты которых молчали долгое время.

Также изменилась география поездок. В начале марта место назначения чаще всего располагалось в центральном, юго-западном районе и районе Орбита. Спустя месяц лидируют Октябрьский, Давпон и Эжвинский районы. В первую неделю самоизоляции люди чаще всего уезжали с ж/д вокзала, улицы Морозова, Тентюковской и Коммунистической улицы.

Сервис заказа поездок «Везёт» не прерывает работу: контактные центры, служба поддержки и водительские офисы трудятся в штатном режиме. Введен повышенный режим частоты, закуплены маски и антисептики, сервис информирует перевозчиков о профилактических мерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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