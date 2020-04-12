2020-04-12T17:12:10+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Юлия Белорукова беспокоится из-за самоизоляции и тренировок

Спортсменка надеется, что ситуация с коронавирусом скоро завершится
Дарья ЮДИНА
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Юлия Белорукова. Фото из инстаграм-аккаунтаЮлия Белорукова. Фото из инстаграм-аккаунта
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Лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова опубликовала пост в своем инстаграм-аккаунте. В нем она выразила обеспокоенность по поводу летних тренировочных сборов. Олимпийская чемпионка надеется, что коронавирус не сможет помешать тренировкам.

- Так интересно, что же будет дальше? Думаю, вы знаете, что время близится к летним тренировочным сборам. И я начинаю задумываться о том, чтобы была возможность ездить хотя бы по России. И ещё, чтобы тренер смог присутствовать на них... Маркус Крами, я очень соскучилась по тебе и по команде! Поэтому я всегда говорила и буду говорить: цените то, что имеете, потому что завтра этого может не быть. Но мы не унываем, продолжаем тренироваться и ценить, - написала Юлия Белорукова.

Уважаемые читатели! Редакция «КП-Коми» поддерживает настрой прославленной спортсменки и напоминает: жизнь в самоизоляции не заканчивается! Сидите дома, берегите здоровье!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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