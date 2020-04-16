Врио главы Владимир Уйба дает большую пресс-конференцию

Завтра, 17 апреля, врио главы Коми Владимир Уйба дает первую большую пресс-конференцию на новом посту. Об этом он рассказал в очередном видеообращении к жителям Коми.

В пресс-конференции примут участие все региональные и даже федеральные СМИ. Владимир Уйба постарается ответить на все вопросы журналистов. Кроме того, за конференцией в режиме реального времени могут следить жители Коми. Руководитель региона пообещал, что будет организована онлайн-трансляция.

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Об этом врио главы республики рассказал в традиционном обращении (подробности).