2020-04-16T17:42:57+03:00
Общество

Врио главы Владимир Уйба дает большую пресс-конференцию

Ее может посмотреть каждый житель Коми - будет вестись онлайн-трансляция
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото kremlin.ruФото kremlin.ru
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Завтра, 17 апреля, врио главы Коми Владимир Уйба дает первую большую пресс-конференцию на новом посту. Об этом он рассказал в очередном видеообращении к жителям Коми.

В пресс-конференции примут участие все региональные и даже федеральные СМИ. Владимир Уйба постарается ответить на все вопросы журналистов. Кроме того, за конференцией в режиме реального времени могут следить жители Коми. Руководитель региона пообещал, что будет организована онлайн-трансляция.

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Об этом врио главы республики рассказал в традиционном обращении (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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