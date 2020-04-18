2020-04-17T17:33:25+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 18 апреля 2020 года

За последние сутки зафиксировано 14 новых случаев
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми больше 400 жителей болеют коронавирусомВ Коми больше 400 жителей болеют коронавирусом
Изменить размер текста:

По последним данным Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 18 апреля, лабораторно подтверждено 455 случаев заболевания COVID-19. За 17 апреля зафиксировано 14 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4246 человек: 3859 человек контактировали с заболевшими, 387 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 38 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Шесть человек выздоровело. Официально подтверждены летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назван предварительный срок окончания пандемии коронавируса в Коми

Врио главы рассказал об этом во время большой пресс-конференции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Екатеринбурге ветерана поздравили с Победой персональным мини-парадом под окнами, показанным на гигантском экране
Чтобы не нарушать особый режим, введенный из-за коронавируса, взвод роты почетного караула во дворе заменили грузовиком с огромным монитором
Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках
Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается
Новости 24
Жительница Ухты похитила полмиллиона рублей
Не самоизоляцией единой: врио главы Коми объяснил, зачем нужна дезинфекция
В Сыктывкаре мужчина украл золото у знакомой
Проведение ВПР в Коми перенесли на осень
Жительница Инты напала на полицейского
В Коми на выходных выпадут осадки
Сыктывкарский городской суд продлил арест бывшему главе МВД Коми еще на два месяца
Жительница Коми подарила мошенникам 220 тысяч рублей
В Эжвинскую больницу, где произошло массовое заражение COVID-19, ищут врачей
В Сыктывкаре задержали грабителей
Жителям Коми стоит опасаться мошенников
В Коми испортится погода
Жительница Коми лишилась крупной суммы денег
В Сыктывкаре женщина весом 200 кг не могла выбраться из ванной самостоятельно
В Печорском районе число зараженных коронавирусом выросло до трех человек
В Коми нужно строить инфекционную больницу с детскими отделениями: обращение врио главы Коми
В Коми жители стали свидетелями поиска "закладок"
В Коми начали дезинфицировать общественные пространства
Жители Коми задолжали по алиментам больше двух миллиардов рублей
В Коми ежедневно дезинфицируют машины полицейских
Самоизоляция в Коми: можно ли уехать к родным в деревню
Печорец расплачивался за покупки картой приятеля
В Ухте под колёса автобуса попала женщина
В Коми к лесным пожарам готовы
Часть тестов на коронавирус вернулись в Сыктывкар из Ухты непригодными
В Коми изменится расписание поезда "Воркута" - "Москва"
В Коми снижается спрос на медицинских работников