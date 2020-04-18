Коронавирус в Коми: последние данные на 18 апреля 2020 года

По последним данным Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 18 апреля, лабораторно подтверждено 455 случаев заболевания COVID-19. За 17 апреля зафиксировано 14 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4246 человек: 3859 человек контактировали с заболевшими, 387 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 38 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Шесть человек выздоровело. Официально подтверждены летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

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