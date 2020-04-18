Разговор со СМИ врио главы Коми Владимира Уйбы: цитатник от "КП-Коми"

В пятницу, 17 апреля, прошла большая онлайн пресс-конференция врио губернатора Коми Владимира Уйбы. Ставленник Москвы не единожды блеснул мастерством владения великим и могучим - предлагаем вспомнить суть сказанного и некоторые яркие цитаты визави республиканских журналистов.

Владимир Уйба рассказал, что два ведущих вуза страны - МФТИ и Санкт-Петербургский политехнический институт - безвозмездно разработали для Коми сценарии развития ситуации с коронавирусом.

- Люди объединяются против этой заразы абсолютно бесплатно, - заметил врио, комментируя щедрость ученых умов.

Согласно самым пессимистичным прогнозам пик эпидемии придется с 30 апреля на 5 мая, а в круг заражения будет вовлечено до 50 тысяч зараженных. Скрестив пальцы, скажем коронавирусу «мун татысь» и будем надеяться, что на майских праздниках не придется жарить шашлык на балконе.

Впрочем, Владимир Уйба на пресс-конференции обнадежил: республику к этому пику готовят серьезно. Прям как к войне: проводят работы по маршрутизации и закупке аппаратов ИВЛ (их нужно еще 89 к уже дополнительно 262-м имеющимся), развертывают койки (нужно еще 101). Медиков и медперсонал других специальностей переучивают на помощников реаниматологов, реанимационных и операционных медсестер.

- 799 человек встали под ружье как один. Такая «армия» сейчас переучивается, - сказал врио главы.

Люди, оборудование и средства защиты понадобятся и после пика развития COVID-19 в республике.

- Насчет "скоро". Я сказал про пик, но не сказал, когда мы будем выходить. А делать это мы будем в конце июня, - ответил врио губернатора вопрос корреспондента.

Владимир Уйба подчеркнул: Коми не будет переживать коронавирус в одиночку, федеральный центр не остается в стороне. За нашим регионом внимательно следят, в том числе и экс-министр здравоохранения Коми, а ныне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

- Мы стоим в приоритете. Но не потому что, он бывший министр здравоохранения Коми, а потому что сегодня ситуация такова, что мы, к сожалению, на втором месте после Москвы в нехорошем рейтинге.

Владимир Уйба - бывший подчиненный Михаила Мурашко. Они, что называется, на короткой ноге, и это облегчает взаимодействие, что особенно важно, когда ситуация накаляется. Так, когда 12 пациентов пришлось уложить на койки с аппаратами ИВЛ, врио губернатора в 8 часов вечера позвонил Веронике Скворцовой (руководительнице ФМБА) и Михаилу Мурашко, попросил срочно прислать реанимационные бригады. Медики начали прибывать через несколько часов.

- Важно, когда есть человеческая ниточка общения. Когда прямые отношения, тут же подставляют плечо, - подчеркнул врио.

Отвечая на вопрос о возможной причастности врачей к распространению заразы в Коми, он призвал не обвинять их бездоказательно и уважать труд докторов и медицинского персонала.

- То, что сегодня делают медицинский персонал: врачи, средний персонал, водители скорых - героизм без всякого пафоса. Давайте сначала победим, отдадим долг тому, что врачи и средний персонал на передовой, и все-таки не будем сразу всех брать и шельмовать.

А вот к необоснованному повышению цен во время самоизоляции Владимир Уйба был беспощаден.

- У нас есть специальное подразделение МВД - ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями - прим. ред.), которое отслеживает нарушения и не допускает спекуляцию и завышение цен. Если вам известны такие факты, немедленно нужно сообщать на горячую линию в администрацию (главы Коми. - Прим.ред), мы эту информацию тут же коллегам передадим. Потому что это неправильно, нельзя наживаться на войне.

На конференции подняли не только коронавирусные темы. Фото rkomi.ru

На конференции подняли не только коронавирусные темы. Шиес, слово, которое уже полтора года не сходит с уст жителей Архангельской области и Коми, также прозвучало на конференции.

- Любой проект, который может нанести вред экологии любого региона в любой стране, не имеет право на жизнь. Первое, что должно стоять во главе угла, безопасность человека и природы. Считаю, что мы победили: Шиес закрыт.

Вопрос о кадровых перестановках также не обошли стороной.

- Для меня неважно: местный или неместный. Главное коренное слово «специалист». Важно, чтобы человек не был сухим специалистом. Работа в правительстве, министерствах это же работа с людьми. Поэтому человек должен любить людей, свое дело, и быть специалистом. А будет местный очень хорошо. Придет по конкурсу, докажет, что он может принести пользу республике — здорово.

Владимир Уйба и уровень своей квалификации обосновал.

— Если человек говорит, что он все знает и все умеет и он вообще со всем справится, значит, он точно нездоров. Нет такого человека. Главное — желание развиваться и обучаться. У меня такое желание есть. Когда я приехал, телеграм-каналы начали говорить: «Чего вы вообще хотите? Доктор приехал, что он может-то?». Вообще, доктор для меня очень почетное звание, но я уже давно им не являюсь. Я уже давным-давно управленец, с 2004 года.

Владимир Уйба коренной сибиряк, сурово-капризная республика его не пугает. Желание работать есть, опыт — тоже, так почему же не задержаться?

— Я рассчитываю избраться в сентябре, отработать пять лет честно, увеличить и улучшить качество экономической и социальной жизни в Коми. Избраться на второй срок, и отработать еще пять также честно, открыто и с полной выкладкой.

Напоследок Владимир Уйба рассказал о своей семье. Он - многодетный отец. Старший сын взял отпуск и приехал, просто чтобы поддержать отца. Средний сейчас работает в Никарагуа: он возглавляет огромный биотехнологический комплекс, в котором производят вакцины на всю Латинскую Америку. С 17-летней дочкой врио главы консенсуса по поводу переезда пока не нашел: «девчонки - это и проблемы, и счастье всегда». Девушка хочет поступать в МГУ, а отец зовет в Сыктывкар, в местный вуз. Пока в семье этот вопрос остается открытым.

А вот 10-летний Савва и 6-летний Илюша дождаться не могут приезда в Коми и уже просятся на рыбалку: мальчики - заядлые рыболовы-охотники.

По поводу супруги Владимир Уйба выразился предельно конкретно.

- Жена у меня нитка. Куда иголка, туда и нитка, без разговоров и с радостью великой. Так что будем жить и работать, не надейтесь, что мы тут ненадолго. Привыкайте, - подытожил управленец.

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