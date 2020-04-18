2020-04-18T09:28:10+03:00
Общество

Экс-глава Коми Сергей Гапликов отчитался о своей зарплате за 2019 год

Данные о доходах обнародовали на сайте правительства Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Бывший руководитель Коми в 2019 году заработал почти 10 млн рублей. Если быть совсем точными, то в прошлом году он получил 9 млн 895 тысяч рублей. Данные о доходах обнародовали на сайте правительства Коми.

В собственности экс-чиновника числится 1/5 квартиры площадью 65 квадратных метров. Апартаментами экс-губернатор владеет совместно с супругой и младшим сыном. Также в его пользовании в прошлом году числились две квартиры площадью 65 кв.м и одна квартира 53 квадратных метра.

Супруга бывшего главы Коми владеет Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC. В прошлом году она заработала более 695 тысяч рублей. Доходы несовершеннолетнего ребенка Сергея Анатольевича тоже отражены в декларации - в 2019 году школьник заработал больше 32 тысяч рублей.

Кстати, доходы Гапликова в разрезе последних лет отличались незначительно. В 2018 году губернатор заработал 9 918 045,484 рублей, в 2017 году — 9 350 566,59 рублей, в 2016 году - 9 122 714,16 рублей.

Отметим также, что в декларации нашли отражение доходы зампредов правительства Коми. Например, уже бывший первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин заработал за прошлый год 6 151 014,58 рублей, а его супруга - 2 копейки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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