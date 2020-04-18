Самый богатый чиновник Коми заработал почти 13 млн рублей за 2019 год

Члены правительства Коми отчитались о своих доходах за 2019 год. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале республики.

Кто самый богатый

Безусловным лидером по доходам за прошлый год стал представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Валерий Козлов - он задекларировал доход в 13 677 088 рублей. Кроме того, экс-мэр столицы Коми владеет квартирой 96,4 кв. метров (в долевой собственности). Еще у бывшего сити-менеджера есть Mercedes-Benz GLС 22 0 D4MATIC. Супруга чиновника задекларировала доход в 4 609 185 рублей. Отметим также, что экс-мэр Сыктывкара занимает высокий пост с середины прошлого года.

Кто богаче из запредов

Самый большой доход среди зампредов правительства Коми задекларировал уже бывший первый заместитель Михаил Порядин - за год он заработал 6, 1 млн рублей. Кроме того, экс-чиновник владеет земельным участком (1500,0 кв.м.) и домом. Отличилась супруга экс-зампреда, которая в графе доход указала ровно 2 копейки.

Министр финансов Галина Рубцова на втором месте - в прошлом году она заработала 4, 8 млн рублей. На третьей позиции - зампред правительства Коми и министр сельского хозяйства Анатолий Князев с доходом 4, 2 млн рублей. Зато у него есть два земельных участка ( 32600,0 и 1572,0 кв.метров), квартира в 66, 4 «квадратов» и легковой УАЗ с прицепом. Уже бывший запред Григорий Саришвили задекларировал четвертый по величине доход - 3 млн 664 тысячи рублей. Далее следует зампред и министр труда Илья Семяшкин с доходом 3 млн 613 тысячи рублей, который, кстати, владеет двумя квартирами в долевой собственности.

Кто богаче из министров

Доходы министров сильно друг от друга не отличаются. Но, например, самая богатая в списке - министр национальной политики Галина Габушева. В прошлом году она задекларировала доход в 3, 9 млн рублей. Далее по списку:

- Министр культуры Сергей Емельянов с доходом 3 817 527 рублей.

- Министр образования, науки и молодежных отношений Наталья Якимова с доходом в 3 546 092 рублей.

- Уже бывший министр здравоохранения Дмитрий Березин с доходом 3 499 611 рублей.

- Министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко с доходом 3 487 000 рублей. Доход супруги, кстати, - 1 811 935 рублей.

- Министр физической культуры и спорта Николай Бережной с доходом в 2 970 329 рублей.

- Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды с доходом в 2 967 345 рублей.

- Министр экономики Константин Плехов с доходом в 2 871 281 рублей.

- Министр имущественных отношений Александр Сажин с доходом в 2 852 126 рублей.

- Министр юстиции Алексей Осташов с доходом в 2 454 454 рублей. Но доход супруги неплох - 1 017 751 рублей.

Неофициальный аутсайдер

Самый скромный заработок у уполномоченного по правам ребенка в Коми Татьяны Козловой - она заработала 1, 5 млн рублей. Но у ее супруга есть земельный участок, дом, квартира и три машины.

Кстати, на днях глава России Владимир Путин продлил сроки предоставления сведений о доходах и имуществе до 1 августа 2020 года. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

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Данные о доходах обнародовали на сайте правительства Коми (подробности).