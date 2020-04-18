2020-04-18T13:51:56+03:00
Общество

В Сыктывкаре бездомных накормят пасхальными куличами

Нуждающиеся получат 120 пасхальных наборов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Лицам без определенного места жительства помогают и во время пандемии коронавирусаЛицам без определенного места жительства помогают и во время пандемии коронавирусаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Пандемия коронавируса изменила обычное течение жизни, усугубив положение людей, у которых дома нет. Но их не оставляют активисты проекта «Сытый гражданин» - уже завтра в Пасху бездомным подарят 120 пасхальных куличей.

Куличи пожертвовал проекту один из индивидуальных предпринимателей города. Пасхальные наборы раздадут на двух точках в Сыктывкаре и Эжве. Кстати, раньше бездомных кормили каждую субботу и воскресенье. Пандемия внесла свои коррективы, поэтому людей без определенного места жительства кормят только в последний день недели. Изменились и правила выдачи - горячие обеды заменили сухпайки, которые оказавшиеся в беде люди получают, соблюдая социальную дистанцию.

В прошлом году в местах раздачи было кучно. Сейчас отсутствие дистанции между людьми вызывает порицание Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В прошлом году в местах раздачи было кучно. Сейчас отсутствие дистанции между людьми вызывает порицаниеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- На 50% увеличилось количество гостей на местах раздачи еды (так мы называем тех, кто нуждается в помощи). Также каждый день к волонтерам проекта обращаются от 5 до 10 человек. За последние две недели наши волонтеры развезли по квартирам свыше 70 продуктовых наборов, - рассказал «КП-Коми» куратор проекта Илья Костин.

Гражданский активист отмечает, что в последнее время весомо изменилось отношение горожан к бездомным. В лучшем случае, их стараются не замечать, в худшем - обходят за версту.

- На прошлой неделе звонила женщина. Она рассказала, что в ее подъезде поселился один из наших гостей. Раньше он просил милостыню, люди подходили, помогали, а сейчас стараются обходить стороной, - проиллюстрировал общественник текущую ситуацию.

Теперь бездомный за скромную плату подметает в подъезде. Далеко не всем так везет. По всей видимости, новое отношение к бездомным можно списать на буйство коронавируса в регионе. Однако волонтеры проекта верят, что это временно.

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Волонтеры просят о материальной помощи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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