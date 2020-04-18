Доходы депутатов Коми: рейтинг самых богатых и бедных парламентариев

Самым богатым депутатом Госсовета Коми стал Александр Гайворонский, заработавший 43,5 миллиона рублей за год. Наименее обеспеченным, судя по декларациям о доходах, является Нина Бондарева. «Комсомолка» внимательно изучила декларации парламентариев с 1 января по 31 января прошлого года.

Напомним, годовой доход – это не только зарплата, но и проценты по банковским вкладам, дивиденды, доход от продажи акций, имущества, преподавательской деятельности и так далее.

Самые богатые

Александр Гайворонский - директор «Газпром трансгаз Ухта» - несомненный лидер рейтинга самых богатый народных избранников. Доход депутата за год составил 43 млн 519 тысяч рублей. Осталось посчитать две квартиры (127,5 и 80,7 «квадратов»), три гаража, одно нежилое помещение и три машины (BMW, Audi, Mercedes-Benz), снегоход и прицеп. Самое интересное, что его супруга за год заработала ровно шесть копеек, зато у нее есть квартира в 83 «квадрата» и гараж.

На втором месте по уровню доходов предприниматель Игорь Шиманский, который в прошлом году заработал 13 млн рублей, а еще у него есть два земельных участка

На третьем месте могут смело расположиться все депутаты, задекларировавшие доходы в 5 млн рублей. Например, у Дмитрий Кологривого, Александра Пономарева и Сергея Усачева - по 5,6 млн рублей, у спикера Госсовета Надежды Дорофеевой - 5,3 млн рублей, у Владимира Косова - 5,2 млн рублей.

Мы не можем не расположить в «богатый» список депутата Сергея Артеева, который задекларировал скромный доход в 2,9 млн рублей и две машины - Lexus, Toyota. Зато супруга народного избранника задекларировала доход в 19 млн рублей. Кроме того, в ее собственности значится квартира и 10 нежилых помещений. Даже несовершеннолетний ребенок депутата заработал в год больше, чем среднестатистический работник, - в графе «доходы» стоит 412 тысяч рублей.

Самые бедные

На первом месте в самом «бедном» списке депутат Нина Бондарева, которая за год заработала 776 тысяч рублей. На втором месте ухтинская общественница и народная избранница Екатерина Руденко с 931 тысячей дохода. На третье место мы тоже решили расположить несколько депутатов, чей уровень дохода чуть превышает миллион рублей - это Валентина Терехова и Юрий Климушев (1 млн рублей), Надежда Бажукова (1,2 млн), Леонид Вокуев (1,6 млн).

Кстати, недавно мы заглянули в кошелек экс-главы Коми Сергея Гапликова и чиновников правительства Коми, чтобы узнать, кто из них самых богатый.

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