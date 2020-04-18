Пасха дома. Где смотреть онлайн-трансляции богослужений в Коми?

Православным Коми в этом году настоятельно рекомендуют не ходить на службы, сидеть дома, потому что коронавирус не дремлет. Однако верующим предложили альтернативу - можно посмотреть трансляцию богослужения.

Эфир можно будет посмотреть как в эфире республиканского телеканала, так и на телеканале ОТР. Пользователи интернета смогут следить за пасхальным богослужением в Свято-Стефановском кафедральном соборе в группе телеканала «Юрган» во ВКонтакте. Прямая трансляция пасхального богослужения из главного храма республики начнется сегодня в 23.30, а завершится в 3 часа ночи 19 апреля.

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