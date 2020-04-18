2020-04-18T17:39:53+03:00
Общество

В Коми создадут лабораторию для диагностики COVID-19

Поможет крупный бизнес
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Лаборатории сейчас очень нужныЛаборатории сейчас очень нужныФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Врио главы Коми встретился с директором «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским, который обещал оказать содействии в создании лаборатории для диагностики коронавируса. Об этом временный руководитель Коми рассказал в ежедневном видеообращении.

- Договорились о том, чтобы они («Газпром трансгаз Ухта» ) взяли на себя ремонт здания под лабораторию. А мы оснастим ее медицинским оборудованием, чтобы лабораторию запустить в работу, - говорит Владимир Уйба.

Кроме того, врио встретился с генеральным директором ПАО «МРСК Северо-Запада» Артемом Пидником. На встрече договорились, что компания передаст республике во временное пользование свой сервисный центр, который расположен в Усть-Куломе аккурат рядом с больницей - там развернут обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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