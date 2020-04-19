В Коми могут снизить налоговую ставку для малого и среднего бизнеса

На сайте Госсовета Коми появился законопроект, в котором предлагается снизить налоговую ставку для малого и среднего бизнеса. Автор документа министр финансов Галина Рубцова.

Законопроект разработали, чтобы поддержать региональных предпринимателей в условиях коронакризиса. Документ предусматривает снижение налоговой ставки до одного процента на недвижимое имущество.

Законопроект рассмотрят 29 апреля.

Напомним, что ранее в республике предпринимателям дали отсрочку по арендным платежам и выделили более 400 млн рублей для покрытия расходов по зарплате, а также расширили список организаций, которые могут работать во время самоизоляции.

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