2020-04-19T09:36:53+03:00
Общество

В Коми могут снизить налоговую ставку для малого и среднего бизнеса

На сайте республиканского Госсовета появился законопроект
Дарья ЮДИНА
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В Коми предложить снизить налоговую ставку до одного процента для малого и среднего бизнесаВ Коми предложить снизить налоговую ставку до одного процента для малого и среднего бизнесаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На сайте Госсовета Коми появился законопроект, в котором предлагается снизить налоговую ставку для малого и среднего бизнеса. Автор документа министр финансов Галина Рубцова.

Законопроект разработали, чтобы поддержать региональных предпринимателей в условиях коронакризиса. Документ предусматривает снижение налоговой ставки до одного процента на недвижимое имущество.

Законопроект рассмотрят 29 апреля.

Напомним, что ранее в республике предпринимателям дали отсрочку по арендным платежам и выделили более 400 млн рублей для покрытия расходов по зарплате, а также расширили список организаций, которые могут работать во время самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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