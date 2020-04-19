Команду Минздрава Коми пополнили выходцы из ФМБА

В Минздраве Коми новые лица: команду ведомства пополнили три бывших работника Федерального медико-биологического агентства. Борис Александр, Елена Канева и Елена Бударина стали заместителями министра.

Из обновления сайта следует, что все бывшие замминистра покинули посты. Новички ранее работали в ФМБА. Так, Елена Канева была заместителем начальника Управления организации медицинской помощи ФМБА, а Елена Бударина ранее работала начальником управления материально-технического обеспечения и капитального строительства в агентстве. Первый замминистра Борис Александров занимал должность главного врача сводного медицинского отряда ФМБА.

Напомним, что новый глава Минздрава Коми Виктория Филин, зампредседателя правительства республики Дмитрий Самоваров и и.о. представителя республики при Президенте Сергей Мамонов также работали вместе с Владимиром Уйбой в ФМБА.

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