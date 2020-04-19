Игорь Шпектор поддержал инициативу Игоря Гурьева по закрытию въезда в Воркуту

Экс-мэр Воркуты, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор поддержал идею Игоря Гурьева о закрытии въезда в город. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

- Касаемо закрытия Воркуты – эта мера правильная. Если сегодня руководство муниципалитета считает, что это возможно сделать, то я их в этом решении поддержу. Готов выйти с соответствующим обращением руководителя администрации города на уровень Президента и Председателя Правительства РФ, а также вынести вопрос на комиссию Общероссийского конгресса муниципальных образований, председателем которого я являюсь. Безусловно, въезд в город людей из других регионов или ближнего зарубежья необходимо остановить, - заявил Игорь Шпектор.

Если меру претворят в жизнь, Игорь Шпектор хочет обратиться к врио главы Коми Владимиру Уйбе, чтобы добиться разрешения на работу предпринимателей, которые сейчас вынуждены сидеть дома. Естественно, запрет на работу снимется при условии полного соблюдения всех санитарных норм и мер предосторожности.

Напомним, что сейчас в Воркуте один человек находится под наблюдением из-за подозрения на COVID-19. Один человек выздоровел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В шесть больниц Коми срочно требуются медики В регионе создается база данных специалистов, которые согласны лечить больных коронавирусом (подробности)