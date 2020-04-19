2020-04-19T13:26:21+03:00
Общество

Игорь Шпектор поддержал инициативу Игоря Гурьева по закрытию въезда в Воркуту

Экс-мэр заполярного города считает, что эта мера пойдет на пользу предпринимателям
Дарья ЮДИНА
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Экс-мэр Воркуты поддержал инициативу нынешнего мэра. Фото с сайта городской администрацииЭкс-мэр Воркуты поддержал инициативу нынешнего мэра. Фото с сайта городской администрации
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Экс-мэр Воркуты, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор поддержал идею Игоря Гурьева о закрытии въезда в город. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

- Касаемо закрытия Воркуты – эта мера правильная. Если сегодня руководство муниципалитета считает, что это возможно сделать, то я их в этом решении поддержу. Готов выйти с соответствующим обращением руководителя администрации города на уровень Президента и Председателя Правительства РФ, а также вынести вопрос на комиссию Общероссийского конгресса муниципальных образований, председателем которого я являюсь. Безусловно, въезд в город людей из других регионов или ближнего зарубежья необходимо остановить, - заявил Игорь Шпектор.

Если меру претворят в жизнь, Игорь Шпектор хочет обратиться к врио главы Коми Владимиру Уйбе, чтобы добиться разрешения на работу предпринимателей, которые сейчас вынуждены сидеть дома. Естественно, запрет на работу снимется при условии полного соблюдения всех санитарных норм и мер предосторожности.

Напомним, что сейчас в Воркуте один человек находится под наблюдением из-за подозрения на COVID-19. Один человек выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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