В Сыктывкаре на Пасху бездомным раздали куличи и маски

Сегодня волонтеры сыктывкарского проекта «Сытый гражданин» раздали более 120 продуктовых наборов нуждающимся.

Активисты раздавали еду у железнодорожной платформы в Эжве и на парковке рядом со Свято-Стефановским кафедральным собором. В наборы вошли макароны, греча, квашеная капуста, хлеб, сосиски, чеснок, заварка, сухари и, конечно, праздничный кулич. Кроме того, пришедшие получили многоразовые маски.

Пришли как бездомные, так и нуждающиеся семьи, некоторые даже с детьми. Среди них были те, кто потерял работу или не успел устроиться до начала самоизоляции. В таких условиях любой помощи будешь рад.

Людей не оставили без праздничных куличей. Фото Наталии Бешкаревой

Один из авторов проекта Илья Костин пояснил: бездомным сейчас очень туго. Они не могут, как раньше собирать вторсырье и цветмет, так как пункты приема закрыты. Да и на милостыню рассчитывать не приходится.

- Раньше обеды были горячими. Они могли собраться вместе, поболтать, посмеяться. А теперь они быстро забирают еду и тут же уходят.

"Сытый гражданин" не первый раз помогает нуждающимся. Фото Наталии Бешкаревой

Центр восстановления личности «Пробуждение», который недавно активисты открыли в местечке Лесозавод, еще может принимать нуждающихся: два места свободны. Общественники работают с постояльцами центра.

Напомним, что проект «Сытый гражданин» не первый раз помогает людям, которые лишились крова. Активисты регулярно кормят бездомных горячими обедами, поздравляют с праздниками, помогают восстанавливать права и документы.

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