2020-04-19T20:20:16+03:00
Общество

В Сыктывкаре на Пасху бездомным раздали куличи и маски

Проект «Сытый гражданин» продолжает заботиться о тех, кому некуда пойти
Дарья ЮДИНА
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Активисты проекта "Сытый гражданин" раздали более 120 продуктовых наборов. Фото Наталии БешкаревойАктивисты проекта "Сытый гражданин" раздали более 120 продуктовых наборов. Фото Наталии Бешкаревой
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Сегодня волонтеры сыктывкарского проекта «Сытый гражданин» раздали более 120 продуктовых наборов нуждающимся.

Активисты раздавали еду у железнодорожной платформы в Эжве и на парковке рядом со Свято-Стефановским кафедральным собором. В наборы вошли макароны, греча, квашеная капуста, хлеб, сосиски, чеснок, заварка, сухари и, конечно, праздничный кулич. Кроме того, пришедшие получили многоразовые маски.

Пришли как бездомные, так и нуждающиеся семьи, некоторые даже с детьми. Среди них были те, кто потерял работу или не успел устроиться до начала самоизоляции. В таких условиях любой помощи будешь рад.

Людей не оставили без праздничных куличей. Фото Наталии Бешкаревой

Людей не оставили без праздничных куличей. Фото Наталии Бешкаревой

Один из авторов проекта Илья Костин пояснил: бездомным сейчас очень туго. Они не могут, как раньше собирать вторсырье и цветмет, так как пункты приема закрыты. Да и на милостыню рассчитывать не приходится.

- Раньше обеды были горячими. Они могли собраться вместе, поболтать, посмеяться. А теперь они быстро забирают еду и тут же уходят.

"Сытый гражданин" не первый раз помогает нуждающимся. Фото Наталии Бешкаревой

"Сытый гражданин" не первый раз помогает нуждающимся. Фото Наталии Бешкаревой

Центр восстановления личности «Пробуждение», который недавно активисты открыли в местечке Лесозавод, еще может принимать нуждающихся: два места свободны. Общественники работают с постояльцами центра.

Напомним, что проект «Сытый гражданин» не первый раз помогает людям, которые лишились крова. Активисты регулярно кормят бездомных горячими обедами, поздравляют с праздниками, помогают восстанавливать права и документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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