2020-04-24T22:21:58+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 25 апреля 2020

Под наблюдением медиков находится больше четырех тысяч человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми за прошедшие сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусомВ Коми за прошедшие сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом
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По последним данным Управления Роспотребнадзора с Коми на сегодняшний день, 25 апреля лабораторно подтверждены 553 случая заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксированы 11 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4254 человека: 3913 контактировали с заболевшими, 341 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 34 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

28 человек выздоровело. Официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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