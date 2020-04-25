Коронавирус в Коми: последние данные на 25 апреля 2020

По последним данным Управления Роспотребнадзора с Коми на сегодняшний день, 25 апреля лабораторно подтверждены 553 случая заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксированы 11 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4254 человека: 3913 контактировали с заболевшими, 341 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 34 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

28 человек выздоровело. Официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: карта заражения на 24 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения (подробности)