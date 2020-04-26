Краснокнижных оленей в Коми хотят изучить с помощью спутниковых ошейников

В Коми на прошлой неделе в парке «Югыд ва» завершила работу экспедиция, в ходе которой пять северных оленей были помечены спутниковыми ошейниками, точнее – радиомаяками «Пульсар» спутниковых систем Argos/GPS/ГЛОНАСС. Работа проводилась в рамках проекта «Изучение и сохранение популяции дикого северного оленя в национальном парке «Югыд ва», поддержанного грантом Всемирного фонда дикой природы (WWF). Главная цель проекта – отследить маршруты сезонных перемещений диких северных оленей, которых в 2008 году внесли в Красную книгу Коми.

Фото из группы нацпарка "Югыд ва".

На сегодняшний день практически отсутствует достоверная информация о численности оленя на территории «Югыд ва», его экологии, путях миграции и влияющих на них факторах. Это связано как с труднодоступностью мест обитания животных, так и с их осторожностью и пугливостью. С помощью ошейников ученые хотят больше изучить оленей.

Ошейники надели на пять животных: важенок Надежду, Василису и Снегурочку и бычков Снежка и Сережу.

С помощью ошейников ученые будут отслеживать перемещения оленей. Фото из группы нацпарка "Югыд ва".

Информация о движении помеченных оленей будет идти через спутник в центр обработки данных, а оттуда передаваться учёным. Впереди самая интересная и важная часть работы: отслеживание меченых животных по данным GPS-телеметрии и обработка результатов. Данные ошейников планируется также использовать при проведении визуальных учётов северного оленя в разные сезоны.

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