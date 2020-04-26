В Сыктывкаре в мае социальные проездные будут продавать только работающим льготникам

В апреле жители Коми из льготных категорий не смогли в полной мере воспользоваться социальными проездными из-за введения режима самоизоляции. У людей возник вопрос: вернут ли деньги за них в апреле или же продлят действие на май?

В Сыктывкаре ни того, ни другого делать не будут. Об этом написали в официальной группе центра соцзащиты Сыктывкара.

Также там сообщается, что продавать социальные проездные билеты за май будут только работающим гражданам, имеющим право на них. Причем делать это будут только по особому порядку через организации, в которых работает льготник.

Пункты продажи социальных проездных откроют после снятия ограничительных мер. Сейчас они не работают.

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Власти аргументируют это дополнительной изоляцией города (подробности)