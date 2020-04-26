В какую сумму охотникам Коми обойдется путевка на весенний сезон

В группе Коми республиканского общества охотников и рыболовов опубликовали документ с ценами на путевки на весенний сезон. В зависимости от местности стоимость составит тысячу или 1600 рублей.

В Сыктывкарском, Эжвинском, Вуктыльском, Воркутинском, Печорском, Ухтинском, Сосногорском, Интинском охотхозяйствах путевка обойдется 1600 рублей за сезон. В Прилузском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усть-Вымском, Визингском, Корткеросском, Княжпогостском, Косланском, Ижемском, Усть-Цилемском охотхозяйствах – тысячу рублей за сезон.

Стоимость комплексной путевки по зонам охоты составит 2500 рублей за сезон. Охотники, которые постоянно живут в сельской местности, заплатят 800 рублей. Путевка на пернатую дичь в одном охотхозяйстве будет стоить 450 рублей.

Есть льготы и скидки, которые распространяются на участников Великой Отечественной войны, инвалидов, охотников в возрасте 60 лет и старше, почетных и штатных членов общества охотников. Для охотников, которые не уплатили взносы и не являются членами общества, путевка будет дороже.

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