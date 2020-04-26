2020-04-26T16:53:15+03:00
Общество

Минобраз Коми опроверг продление дистанционного обучения

Решения примут в зависимости от ситуации
Дарья ЮДИНА
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Минобраз опроверг продление дистанционного обучения в КомиМинобраз опроверг продление дистанционного обучения в Коми
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В Коми появились слухи о том, что дистанционное обучение продлят до конца мая включительно. В региональном Министерстве образования, науки и молодежной политики эту информацию опровергли.

- Говорить о завершении обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения преждевременно. Вопрос об изменении формы обучения, возможности посещения школ обучающимися будет приниматься Республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV с учетом эпидемиологической ситуации в республике.

Также данный вопрос будет согласовываться с Министерством просвещения Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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