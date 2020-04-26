872 дня блокады

До большого праздника — 75-летия Победы в Великой Отечественной осталось всего пару недель. «Комсомольская правда» вместе с жителями Коми продолжает вспоминать прошедшие годы. В этот раз историю о своем отце в редакцию прислал сыктывкарец Виктор Разутов.

Анатолий Разутов родился 7 декабря 1911 года на Кубани. Мужчина посвятил армии 23 года своей жизни, прошел три войны. С Великой Отечественной он встретился на Балтике, в районе мыса Дубовского. Батарея, которой командовал Анатолий Алексеевич, входила в состав 13-го зенитного дивизиона, охранявшего аэродром и базу торпедных катеров.

Юноши из батареи Анатолия Алексеевича были совсем молодыми, только-только пришли в армию. В субботу 21 июня над Петергофом серебрились белые ночи. Никто не ждал, что вот-вот придет война. Она приземлилась на головы парней и их командира вместе с сигналом тревоги в 4 утра. Свой первый бой зенитчики приняли в конце июля, когда на позиции дивизиона пикировали 20 немецких бомбардировщиков.

Награды Анатолия Разутова. Фото из архива Виктора Разутова

- Потребовалось несколько залпов, чтобы разбить строй и заставить вражеские самолеты повернуть обратно. Хотя батарея не сбила ни одного самолета, но эта была победа фашистов к объектам не допустили. Осмотрелись. Горы стреляных гильз лежали возле орудий, краска на стволах сгорела. Вокруг воронки от фугасных бомб. Краснофлотцы в пыли и копоти. У многих из ушей шла кровь, но все были довольны успешным боем, - из воспоминаний Анатолия Алексеевича.

В начале войны редко награждали орденами. Но Анатолий Алексеевич удостоился первого ордена Красного Знамени. В августе-сентябре 1941 года его батарея сбила четыре Ю-88, два Ю-88 были подбиты. Тогда же были уничтожены более 600 фашистских солдат и офицеров, три минометных батареи, девять пулеметных точек и два танка.

В те дни особенно сложная обстановка сложилась на Ораниенбаумском и Петергофском боевых участках. Фашисты пытались прорвать линию обороны и не дать уйти советским частям. Разгорелось жестокое сражение. Вражеские автоматчики полукольцом охватили батарею.

— У телефониста Перцова осколком выбило из рук телефонную трубку и несколько передних зубов, но он остался в строю. Уже было подбито несколько бронемашин, вокруг лежали десятки трупов. Дело дошло до рукопашных схваток, - из записей Анатолия Алексеевича.

Все атаки были отбиты. Вскоре был получен приказ отойти. Отбиваясь от наседавшего врага, батарея вырвалась из почти замкнувшегося кольца окружения. Вышли не только сами, но и вывезли все орудия и приборы.

8 сентября 1941 года немецкие и финские войска замкнули блокадное кольцо вокруг Ленинграда и Кронштадта. А 28 сентября этого года батарея передислоцировалась в Кронштадт в район Ленинградской пристани. Там краснофлотцы оборудовали огневую позицию, дворики для установки пушек, построили кубрики для личного состава, камбуз, баню, ленкомнату. Впереди у батареи Анатолия Алексеевича был не один бой, и блокада, которая навсегда отпечаталась в памяти российской истории. В те жуткие годы война испытала людей на прочность голодом, холодом, военными ужасами. Но лениградцы не отдали свой город.

На семье Разутовых война также оставила свой след. Двое братьев Анатолия погибли: Александр погиб, защищая Сталинград, а Георгия смерть настигла под Туапсе. Сестра Тамара летом 1941 года окончила институт в Ленинграде, работала в госпитале в самые трудные блокадные годы. Потом она эвакуировалась на Урал. Анатолий Алексеевич демобилизовался в 1956 году в звании подполковника. За службу он отличился не раз и получил шесть боевых наград.

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