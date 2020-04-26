2020-04-26T17:39:30+03:00
Общество

В Коми подтвердили шесть смертей от коронавируса

Пока неизвестно, где именно зафиксировали новые летальные исходы
Дарья ЮДИНА
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В Коми уже шесть человек умерло от коронавирусаВ Коми уже шесть человек умерло от коронавируса
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми, на сегодняшний день лабораторно подтверждено 578 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировали 17 новых случаев заражения. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 3959 человек: 3684 контактировали с заболевшими, 275 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 187 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

52 человека выздоровело. Официально подтверждены шесть летальных исходов у пациентов с коронавирусом, две смерти зарегистрировали за последние сутки. Где именно их зафиксировали, оперативный штаб пока не пояснил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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