В Коми подтвердили шесть смертей от коронавируса

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми, на сегодняшний день лабораторно подтверждено 578 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировали 17 новых случаев заражения. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 3959 человек: 3684 контактировали с заболевшими, 275 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 187 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

52 человека выздоровело. Официально подтверждены шесть летальных исходов у пациентов с коронавирусом, две смерти зарегистрировали за последние сутки. Где именно их зафиксировали, оперативный штаб пока не пояснил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми снизился уровень индекса самоизоляции

Люди начали выходить на улицы (подробности)