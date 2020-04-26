Рост количества зараженных COVID-19 в Коми связали с нарушением режима самоизоляции

Врио губернатора Коми выпустил очередное видеообращение. В нем Владимир Уйба по традиции озвучил количество больных коронавирусом и количество людей, находящихся под наблюдением. Рост количества инфицированных врио главы связал не только с наличием так называемого «резервуара», но и нарушением режима самоизоляции.

Владимир Уйба о ситуации на 26 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 26 апреля 02:44 - об обращении от учеников спортивной школы олимпийского резерва №2 05:05 - о 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 07:11 - о празднике Красная Горка 07:55 - о Радонице 09:33 - о вопросах от жителей

Северные широты все таки делают свое дело, дети просятся на улицу. У меня просьба: соблюдайте хотя бы банальные правила санитарии, чтобы снизить риск заражения.

Напомним, что в Коми под наблюдением находится 3959 человек. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

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