2020-04-26T18:35:23+03:00
Общество

Рост количества зараженных COVID-19 в Коми связали с нарушением режима самоизоляции

Владимир Уйба попросил людей быть осторожнее
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Непрекращающийся рост количества инфицированных коронавирусом в Коми связали с нарушением режима самоизоляцииНепрекращающийся рост количества инфицированных коронавирусом в Коми связали с нарушением режима самоизоляции
Изменить размер текста:

Врио губернатора Коми выпустил очередное видеообращение. В нем Владимир Уйба по традиции озвучил количество больных коронавирусом и количество людей, находящихся под наблюдением. Рост количества инфицированных врио главы связал не только с наличием так называемого «резервуара», но и нарушением режима самоизоляции.

Владимир Уйба о ситуации на 26 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 26 апреля 02:44 - об обращении от учеников спортивной школы олимпийского резерва №2 05:05 - о 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 07:11 - о празднике Красная Горка 07:55 - о Радонице 09:33 - о вопросах от жителей

Северные широты все таки делают свое дело, дети просятся на улицу. У меня просьба: соблюдайте хотя бы банальные правила санитарии, чтобы снизить риск заражения.

Напомним, что в Коми под наблюдением находится 3959 человек. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми снизился уровень индекса самоизоляции

Люди начали выходить на улицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врио главы будет отвечать на вопросы жителей Коми в видеообращении
Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу
Волонтеров просят помочь благоустроить тропу к плато Маньпупунер
В Сыктывкаре горела квартира: спасли шесть человек
В Коми снизился уровень индекса самоизоляции
В Воркуте просят открыть детские сады, салоны красоты и турфирмы
Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми
Нацбиблиотека Коми «собирает» мемориалы, посвященные Великой Победе
В Коми сбили двух пешеходов: они получили переломы
В Коми закрылось еще 5 ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелся жилой дом
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов