2020-04-26T21:56:52+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 26 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи
Дарья ЮДИНА
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В Коми зарегистрировали 17 новых случаев зараженияВ Коми зарегистрировали 17 новых случаев зараженияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За сегодняшний день в Коми зарегистрировали 17 новых случая заражения и два летальных исхода. Всего подтверждено 578 случаев заболевания. Изучаем, где COVID-19 глубже пустил корни.

К сожалению, установить, где зарегистрировали все 17 нововыявленных случаев, не удалось. Согласно имеющимся данным, в Ухте количество инфицированных выросло с 12 до 14. Вуктыл по-прежнему остается чистым районом. В Печоре и Сосногорске также изменений нет: шесть и один заболевший соответственно. Что касается остальных районов, то тут судить сложно: на сайтах и официальных группах «ВКонтакте» данные либо не первой свежести, либо их вообще не публикуют.

Что касается двух новых смертей пациентов с коронавирусом эту информацию в оперативном штабе обещали уточнить в понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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