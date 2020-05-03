В Сыктывкаре для детей из малоимущих семей собирают деньги на компьютеры

В Сыктывкаре для детей из многодетных и малоимущих семей собирают деньги на компьютеры. Местная Ассоциация многодетных семей объявила о запуске проекта «МногоДарю: компьютер детям».

С переходом на дистанционное обучение дети из таких семей столкнулись с проблемой: учиться нужно, а у многих нет для этого техники. Проект нужен, чтобы справиться с этой проблемой.

Помочь можно, сдав технику в региональный штаб проекта. При необходимости волонтеры проекта ОНФ «МногоДарю: компьютер – детям» приведут компьютер в порядок и передадут его в семью, где он нужен больше всего. Подробную информацию можно узнать по телефону 89965895118.

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