2020-05-03T09:15:12+03:00
Общество

В Сыктывкаре для детей из малоимущих семей собирают деньги на компьютеры

Ассоциация многодетных семей объявила о проекте
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре собирают деньги на компьютеры для детейВ Сыктывкаре собирают деньги на компьютеры для детей
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В Сыктывкаре для детей из многодетных и малоимущих семей собирают деньги на компьютеры. Местная Ассоциация многодетных семей объявила о запуске проекта «МногоДарю: компьютер детям».

С переходом на дистанционное обучение дети из таких семей столкнулись с проблемой: учиться нужно, а у многих нет для этого техники. Проект нужен, чтобы справиться с этой проблемой.

Помочь можно, сдав технику в региональный штаб проекта. При необходимости волонтеры проекта ОНФ «МногоДарю: компьютер – детям» приведут компьютер в порядок и передадут его в семью, где он нужен больше всего. Подробную информацию можно узнать по телефону 89965895118.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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