Видео с ответами врио главы Коми появится после обеда

Видеозапись с ответами врио главы Владимира Уйба на вопросы жителей Коми появится сегодня после обеда. Люди задали более 500 вопросов. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Ролик разместят в официальном сообществе «Республика Коми» в социальной сети «ВКонтакте». В понедельник эфир с Владимиром Уйба будет показан на телеканале «Юрган».

Напомним, о решении расширить формат ежедневного видеообращения к жителям республики ответами на вопросы Владимир Уйба объявил 26 апреля. Вопросы поступали руководителю региона в социальной сети «ВКонтакте».

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