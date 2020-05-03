Видео с ответами врио главы Коми появится после обеда
Видеозапись с ответами врио главы Владимира Уйба на вопросы жителей Коми появится сегодня после обеда. Люди задали более 500 вопросов. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.
Ролик разместят в официальном сообществе «Республика Коми» в социальной сети «ВКонтакте». В понедельник эфир с Владимиром Уйба будет показан на телеканале «Юрган».
Напомним, о решении расширить формат ежедневного видеообращения к жителям республики ответами на вопросы Владимир Уйба объявил 26 апреля. Вопросы поступали руководителю региона в социальной сети «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU