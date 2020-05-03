2020-05-03T10:25:15+03:00
Общество

Видео с ответами врио главы Коми появится после обеда

Жители республики отправили Владимиру Уйба более 500 вопросов
Дарья ЮДИНА
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Видео с ответами Владимира Уйба появятся сегодня после обедаВидео с ответами Владимира Уйба появятся сегодня после обеда
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Видеозапись с ответами врио главы Владимира Уйба на вопросы жителей Коми появится сегодня после обеда. Люди задали более 500 вопросов. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Ролик разместят в официальном сообществе «Республика Коми» в социальной сети «ВКонтакте». В понедельник эфир с Владимиром Уйба будет показан на телеканале «Юрган».

Напомним, о решении расширить формат ежедневного видеообращения к жителям республики ответами на вопросы Владимир Уйба объявил 26 апреля. Вопросы поступали руководителю региона в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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