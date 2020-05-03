2020-05-03T13:01:26+03:00
Общество

Игорь Гурьев призвал воркутинцев предпочесть здоровье шашлыкам

Заполярный мэр попросил горожан потерпеть еще немного
Дарья ЮДИНА
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Мэр Воркуты призвал горожан не поддаваться шашлычным искушениямМэр Воркуты призвал горожан не поддаваться шашлычным искушениям
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Майские праздники, шашлыки, природа - триединство, которое было неизменным до этого года. Коронавирус сломал планы жителям Коми: когда лишний раз на улицу нельзя выйти, мясо особо не пожаришь. Есть соблазн нарушить правило, особенно в Воркуте, где хорошая погода - действительно чудо природы. Но мэр Игорь Гурьев призывает горожан потерпеть еще немного.

- Как воркутинец, я понимаю: все устали, погода хорошая. Если двое человек где-то далеко в тундре пожарили шашлыки, то будем считать, что это такой своеобразный выезд на дачу. Но если это компания из двадцати-тридцати человек, то я полный противник. Берегите себя, окружающих. Давайте подождем еще чуть-чуть, пусть пройдет пик заболеваемости. Не расслабляйтесь, до 11 мая точно, — цитирует слова Игоря Гурьева «Моя Воркута».

Напомним, что в Коми разрешили поездки на дачи с полным соблюдением антикоронавирусных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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