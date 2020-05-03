В Усинске предложили иначе использовать денежную компенсацию для «Ухтажилфонда»

Недавно депутаты Госсовета Коми рассматривали поправки в закон о льготных ЖКХ-тарифах. Предлагалось ввести льготные тарифы на вывоз мусора для отдельных категорий граждан и организаций, а для компенсации выдающих расходов выделить 47 млн рублей «Ухтажилфонду». Закон приняли в первом чтении, а с выделением денег депутаты не согласились, указав на то, что на жители республики очень часто жалуются на регоператора.

Любопытную идею выдвинул руководитель управления ЖКХ мэрии Усинска Евгени Бейков.

- Два года - срок достаточный, чтобы посмотреть на результаты деятельности, сравнить обещания «на старте» с положением текущих дел. Ведь, положа руку на сердце, можно сказать, что существенных изменений нет. При увеличении тарифов, грубо говоря, в три раза, вывоз мусора не улучшился вообще, были и жесткие провалы в деятельности, а о введении сортировочных станций или перерабатывающих заводов и говорить нечего. При этом хочется отметить, что Усинску действительно повезло с текущим представителем регионального оператора - он приложил и прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы все работало в штатном режиме. Но это далеко от общего уровня во многих муниципалитетах республики, - написал руководитель управления.

Евгени Бейков предложил зачислить 47 млн рублей пропорциональными частями на лицевые счета физических лиц в «Ухтажилфонде». Это также позволит закрыть часть непогашенных долгов у злостных неплательщиков.

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