Спортсмены просят врио главы Коми открыть фитнес-клубы

Спортсмены записали видеообращение, предназначенное врио главы Коми. В нем они попросили вернуть жителям Коми вернуть возможность заниматься спортом в клубах.

В ролике спортсмены указали на то, что физическая активность нужна северянам, чтобы держать иммунитет в форме, и если лишить людей упражнений и игр, врачам придется долго их лечить. К обращению присоединились Юлия Чепалова, Анатолий Чиканчи и другие именитые спортсмены и тренеры. Все вместе они настаивают на открытии спортивных клубов при соблюдении антикоронавирусных ограничений: соблюдения безопасной дистанции, ограничения количества человек в зале, обязательного измерения температуры.

Обращение к Врио Республики Коми Уйбе В.В..Обращение к Врио Коми Уйбе В.В.

Напомним, что ранее видеообращение записали охотники, которые настаивали на открытии весеннего сезона. Им отчасти вернули возможность заниматься любимым делом, разрешив охоту на водоплавающую птицу.

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